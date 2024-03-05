Источник: в Петербурге упал лифт, в котором находились 15 человек

«В кабине лифта находились 15 человек, из них пятеро детей. Разрешенная вместимость до 600 килограммов. Мощности электрического двигателя не хватило остановить (лифт — ред.) в точной остановке на первом этаже, и лифт сел на буфер ниже уровня первого этажа», — сказал собеседник агентства.
По его словам, по предварительным данным, три человека госпитализированы, из них один ребенок. «У пострадавших различные ушибы, в основном ног, коленей и грудной клетки», — добавил собеседник агентства.
В пресс-службе прокуратуры Петербурга РИА Новости сообщили, что прокуратура Пушкинского района проводит проверку по факту падения лифта в многоэтажном доме № 10 в Шушарах. «В рамках проверки будет дана оценка деятельности организации, осуществляющей управление общедомовым имуществом в многоквартирном доме, соблюдению нормативных требований, регламентирующих безопасное использование лифтового оборудования», — сообщили в прокуратуре.