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Источник: в Петербурге упал лифт, в котором находились 15 человек

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 мар — РИА Новости. Три человека госпитализированы в Петербурге после падения в многоквартирном доме лифта, в котором ехали 15 человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
Источник: © РИА Новости

«В кабине лифта находились 15 человек, из них пятеро детей. Разрешенная вместимость до 600 килограммов. Мощности электрического двигателя не хватило остановить (лифт — ред.) в точной остановке на первом этаже, и лифт сел на буфер ниже уровня первого этажа», — сказал собеседник агентства.

По его словам, по предварительным данным, три человека госпитализированы, из них один ребенок. «У пострадавших различные ушибы, в основном ног, коленей и грудной клетки», — добавил собеседник агентства.

В пресс-службе прокуратуры Петербурга РИА Новости сообщили, что прокуратура Пушкинского района проводит проверку по факту падения лифта в многоэтажном доме № 10 в Шушарах. «В рамках проверки будет дана оценка деятельности организации, осуществляющей управление общедомовым имуществом в многоквартирном доме, соблюдению нормативных требований, регламентирующих безопасное использование лифтового оборудования», — сообщили в прокуратуре.

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