Источник: в Петербурге упал лифт, в котором находились 15 человек

«В кабине лифта находились 15 человек, из них пятеро детей. Разрешенная вместимость до 600 килограммов. Мощности электрического двигателя не хватило остановить (лифт — ред.) в точной остановке на первом этаже, и лифт сел на буфер ниже уровня первого этажа», — сказал собеседник агентства.