В Андижане задержан заместитель районного прокурора при получении взятки — видео

В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками СГБ по Андижанской области, был задержан бывший сотрудник следственного отдела ОВД Асакинского района.
Выяснилось, что мужчина через заместителя районного прокурора обещал руководителю строительной фирмы, которому грозило заключение под стражу, изменить меру пресечения. Он предложил за $15 тысяч уменьшить размер ущерба, установленный в ходе следствия, путем проведения повторных контрольно-измерительных мероприятий.
Он был задержан при получении требуемой суммы. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 168 (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и п. «а» ч. 3 ст. 211 (Дача взятки в особо крупном размере) УК РУз.
Отмечается, что заместитель районного прокурора также проходит по этому уголовному делу в качестве обвиняемого. В настоящее время они заключены под стражу.