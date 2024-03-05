До роддома не доехали: ростовчанка родила дочь прямо в машине

К слову, врач бригады скорой помощи Алан Бекоев в профессии уже более 20 лет. В медицину пришел, потому что всю жизнь перед глазами был яркий пример матери. Женщина много лет проработала на скорой, а затем — в стационаре. Его коллега — Валех Назаров на скорой работает вот уже пять лет. В семье он — пока первый и единственный медик.