До роддома не доехали: ростовчанка родила дочь прямо в машине

В Ростове медики скорой помощи приняли стремительные роды у 33-летней женщины, которая находилась на 37 неделе беременности.
Известно, что схватки будущая мама почувствовала рано утром и сразу же набрала номер неотложки. А после — быстро собрала сумку со всем необходимым для себя и будущего малыша и вышла встречать бригаду.
— Однако по дороге в роддом у женщины отошли воды. Стало понятно, что младенец вот-вот появится на свет, — вспоминает врач Алан Бекоев, который вместе с коллегой Валехом Назаровым приехал на вызов. — Было принято решение дать водителю Владимиру Скобелеву команду остановиться. И уже через несколько минут родилась чудесная здоровенькая девочка весом три килограмма.
После этого новорожденной и ее маме оказали всю необходимую в таких случаях медицинскую помощь и доставили в один из ростовских роддомов.
К слову, врач бригады скорой помощи Алан Бекоев в профессии уже более 20 лет. В медицину пришел, потому что всю жизнь перед глазами был яркий пример матери. Женщина много лет проработала на скорой, а затем — в стационаре. Его коллега — Валех Назаров на скорой работает вот уже пять лет. В семье он — пока первый и единственный медик.
— Всякое за эти годы случалось, — признаются они. — Но принимать стремительные роды в машине скорой помощи довелось впервые.