В Воронежской области объявили авиационную опасность

«Со стороны Украины к городу приближаются БПЛА. Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал он.
На прошлой неделе средства обнаружения дважды фиксировали движение беспилотников в направлении Воронежа. В обоих случаях спустя непродолжительное время власти информировали, что непосредственной угрозы городу нет.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО. В приграничных регионах действует повышенный уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.