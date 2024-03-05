В Воронеже объявили авиационную опасность

В прошлый раз мэрия Воронежа поздно вечером 29 февраля сообщала, что в сторону города направлялись пять беспилотников. Позднее власти уточнили, что БПЛА не пересекли границы Воронежской области. 18 февраля над Воронежем был сбит беспилотник, никто не пострадал.