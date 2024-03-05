В прошлый раз мэрия Воронежа поздно вечером 29 февраля сообщала, что в сторону города направлялись пять беспилотников. Позднее власти уточнили, что БПЛА не пересекли границы Воронежской области. 18 февраля над Воронежем был сбит беспилотник, никто не пострадал.
В Воронеже объявили авиационную опасность
К Воронежу приближаются беспилотники, сообщил в Telegram губернатор Александр Гусев. По его словам, силы противовоздушной обороны города приведены в готовность для отражения возможной атаки. В Воронеже объявлена авиационная опасность.