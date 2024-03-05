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В Красноярске установили личности подростков-вымогателей из Советского района

В Красноярске нашли подростков, которые вымогали деньги у 10-летнего мальчика в Советском районе.

Злоумышленниками оказались трое братьев цыганской национальности 10, 11 и 12 лет, которые проживают в Красноярске и имеют российское гражданство.

Следователи напомнили, что подростки 17 февраля напали на 10-летнего мальчика во дворе на улице Алексеева. Они пытались отобрать у него деньги, но не нашли и потребовали приготовить к следующей встрече 500 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело о вымогательстве (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ). Однако ранее в социальных сетях распространялась информация о том, что это был не первый случай.

Сейчас следователи выполняют действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.