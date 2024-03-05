МЧС ликвидировало открытое горение на месте ЧП в Белгородской области

Ранее губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале информировал о ЧП в Губкинском городском округе. По его словам, после взрыва зафиксирован пожар на инфраструктурном объекте. Пострадавших нет. Как заявляли в региональном МЧС, на месте происшествия, предварительно, поврежден один резервуар, угрозы распространения огня нет.