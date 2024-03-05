Полиция в Приморье проведет проверку после жестокого убийства собаки

ВЛАДИВОСТОК, 5 мар — РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту убийства собаки в поселке Терней Приморского края, где жители сообщают о нескольких случаях живодерства.
«В дежурную часть отдела полиции № 13 межмуниципального отдела МВД России “Дальнегорский” поступило заявление зоозащитников о том, что на площадке для мусора в поселке Терней обнаружено тело собаки с признаками насильственной смерти. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ “Жестокое обращение с животными”, — сообщает краевое УМВД РФ.
Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.
Полиция просит очевидцев происшествия или обладающих информацией об обстоятельствах случившегося обращаться по телефонам: 102, 8−42373−3−21−71. Конфиденциальность гарантирована.
Одна из жительниц Тернея рассказала РИА Новости, что это минимум второй случай жестокого обращения с собакой в поселке. Ранее один пес вернулся к хозяйке спустя несколько дней тоже со следами насилия.