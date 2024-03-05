Полиция в Приморье проведет проверку после жестокого убийства собаки

В соцсетях разошлась информация об убийстве жестоким способом собаки в поселке Терней. Местные жители сообщают, что пес не был агрессивным, его подкармливали, он был чипирован и жил в будке. Собака пропала на некоторое время, а накануне тело животного с признаками насильственной смерти и связанными веревкой лапами неизвестные подкинули к мусорным бакам.