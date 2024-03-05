В Зернограде после пожара в трехэтажном доме открыли ПВР для размещения жильцов

Напомним, информация о возгорании поступила в экстренные ведомства около 21.30 понедельника, 4 февраля. С пламенем, охватившем дом на площади 800 квадратных метров, боролись 50 пожарных, было привлечено 15 единиц спецтехники. Около трех часов ночи пожару присвоили второй ранг сложности, к пяти утра его удалось локализовать, а к девяти — ликвидировать открытое горение. Огнеборцы до сих пор работают на объекте.