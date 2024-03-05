В Зернограде после пожара в трехэтажном доме открыли ПВР для размещения жильцов

В Зернограде Ростовской области после крупного пожара в трехэтажном многоквартирном доме для его жильцов открыли пункт временного размещения. Об этом сообщает администрация Зерноградского района.
К счастью, при чрезвычайной ситуации обошлось без пострадавших: из дома вовремя эвакуировали 35 жильцов.
— Часть разъехалась по родственникам, других же разместили в ПВР в доме детского творчества «Ермак» на улице Советской, рассказали в администрации Зерноградского района.
Напомним, ночью с 4 на 5 марта в районном центре загорелась жилая трехэтажка по улице Советской, 25.
Напомним, информация о возгорании поступила в экстренные ведомства около 21.30 понедельника, 4 февраля. С пламенем, охватившем дом на площади 800 квадратных метров, боролись 50 пожарных, было привлечено 15 единиц спецтехники. Около трех часов ночи пожару присвоили второй ранг сложности, к пяти утра его удалось локализовать, а к девяти — ликвидировать открытое горение. Огнеборцы до сих пор работают на объекте.