Приморское МЧС обратилось к населению с важным сообщением

Руководство МЧС по Приморскому краю обратилось к жителям региона с просьбой соблюдать правила пребывания в лесах. Иначе это может привести к ещё большим возгораниям лесов в крае.
Пресс-служба главного управления ведомства напомнило, что в лесных зонах надо вести себя сознательно. Соблюдать правила пожарной безопасности. Для этого в пожароопасный сезон не надо разводить костры, жечь мусор. А вот убрать сухие ветки и листву стоит. Также родителей просят поговорить об этом с детьми.
«Только грамотное поведение граждан предотвратит возникновение возгораний», — сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
Напомним, что сейчас на юге края бушуют мощные лесные пожары, которые спровоцированы палами сухой травы. Для их ликвидации специальным службам региона пришлось привлекать сотни специалистов и тяжёлую технику. Под угрозой несколько населённых пунктов Приморского края, в том числе курортные Валентин и Андреевка. Возможно, палы — дело рук браконьеров, выжигающих прошлогоднюю растительность для последующего сбора папоротника на пепелищах.
В случае, если человек заметил пожар, надо немедленно сообщить по телефонам экстренных служб — «101» или «112».