Приморское МЧС обратилось к населению с важным сообщением

Пресс-служба главного управления ведомства напомнило, что в лесных зонах надо вести себя сознательно. Соблюдать правила пожарной безопасности. Для этого в пожароопасный сезон не надо разводить костры, жечь мусор. А вот убрать сухие ветки и листву стоит. Также родителей просят поговорить об этом с детьми.