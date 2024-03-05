«Кабина полетела вниз, я схватил на руки сына»: Выживший при падении лифта в многоэтажке Петербурга рассказал подробности ЧП

— Я не разбираюсь, почему двери лифта закрылись, если был перегруз. Подозреваю, что датчик перегруза работает только, если лифт едет вверх. В районе 12−13 этажа в кабину зашли последние люди. Стало тесновато. И после 9 этажа я почувствовал, что кабина стала реально тяжелее, и она полетела вниз. Я тут же взял пятилетнего сына на руки. Слава богу, что лифт, судя по всему, держали тормоза. Поэтому падение было не катастрофичным, но все равно болезненным. Дети очень испугались, кричали. У меня подозрение на перелом ноги. Мой пятилетний сын отделался испугом, его осмотрели медики, — рассказал SPB.KP.RU местный житель Иван.