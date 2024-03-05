«Кабина полетела вниз, я схватил на руки сына»: Выживший при падении лифта в многоэтажке Петербурга рассказал подробности ЧП

Утро вторника, 5 марта, чуть не обернулась катастрофой для жителей дома № 10 на Новгородском проспекте на юге Петербурга. Там рухнул лифт, в котором одновременно находились 13 человек. По предварительной информации, все случилось из-за перегруза — обычно он рассчитан на 10 человек общим весом не более 630 килограммов. По данным комздрава Северной столицы, в районе восьмого этажа лифт внезапно начал падать и остановился чуть ниже первого этажа. Каким-то чудом почти все пассажиры уцелели. Пострадавших только трое: двое взрослых мужчин и восьмилетний ребенок.
SPB.KP.RU связалась с одним из пассажиров, получивших травму в лифте. Это 38-летний Иван, который отводил пятилетнего сына в детсад. По его словам, народа в кабине было действительно много.
— Я не разбираюсь, почему двери лифта закрылись, если был перегруз. Подозреваю, что датчик перегруза работает только, если лифт едет вверх. В районе 12−13 этажа в кабину зашли последние люди. Стало тесновато. И после 9 этажа я почувствовал, что кабина стала реально тяжелее, и она полетела вниз. Я тут же взял пятилетнего сына на руки. Слава богу, что лифт, судя по всему, держали тормоза. Поэтому падение было не катастрофичным, но все равно болезненным. Дети очень испугались, кричали. У меня подозрение на перелом ноги. Мой пятилетний сын отделался испугом, его осмотрели медики, — рассказал SPB.KP.RU местный житель Иван.
К слову, многоэтажку построили в 2015 году. Всего в ней 24 этажа и 1774 квартиры. Иван говорит, что у него всего один вопрос к управляющей компании.
— Почему в других подъездах по три лифта, а в нашем всего два? Хотя у нас гораздо больше квартир! В остальном пусть разбирается следствие, — считает Иван.
Добавим, что по факту инцидента с лифтом прокуратура проводит проверку. Сотрудники ведомства дадут оценку работе управляющей компании.
— Прокуратура проверит, соблюдались ли в УК нормативные требования, регламентирующих безопасное использование лифтового оборудования, — уточнили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.