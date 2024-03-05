Водитель в больнице: в Хабаровске произошла авария с пассажирским автобусом

В Хабаровске произошло дорожно-транспортное происшествие с легковым автомобилем и пассажирским автобусом. Машины столкнулись днем 5 марта на Полярной улице.
Произошедшим заинтересовалась прокуратура. В надзорном органе организовали проверку.
— Днем 5 марта по улице Полярная в Хабаровске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса маршрута № 8 и автомобиля Honda Freed, — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
В ГИБДД уточнили, что водитель иномарки ехал со стороны улицы Руднева в сторону Амурской и не предоставил преимущество маршрутному автобусу.
Травмы получила женщина, водитель иномарки. Ее увезли в больницу. О состоянии хабаровчанки на данный момент ничего не сообщается. Пассажиры автобуса не пострадали.
На месте работают сотрудники полиции. Прокуратура Краснофлотского района контролирует ход проверки, которую они организовали.