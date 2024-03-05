В Воронежской области отменили авиационную опасность

Что делать в случае атаки беспилотников. Инструкция

Что предпринять при появлении в небе дрона, можно ли компенсировать причиненный им ущерб, снимать беспилотник или нет и как обезопасить себя и свое имущество — разбирался РБК вместе с экспертами