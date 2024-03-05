В Воронежской области отменили авиационную опасность

«Внимание! Отбой опасности атаки БПЛА», — написал Гусев.
Ранее он объявил об авиационной опасности из-за приближающихся к Воронежу «со стороны Украины» беспилотниках. По словам Гусева, средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки. По данным ГУМЧС по Воронежской области, к Воронежу со стороны Острогожского района направлялись три беспилотных воздушных судна.
Справка
Что делать в случае атаки беспилотников. Инструкция
Что предпринять при появлении в небе дрона, можно ли компенсировать причиненный им ущерб, снимать беспилотник или нет и как обезопасить себя и свое имущество — разбирался РБК вместе с экспертами