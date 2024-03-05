В Волгоградской области троих пропавших жителей нашли мертвыми

В феврале 2024 года в поисковый отряд «Лиза Алерт» поступило 35 заявок от местных жителей. Люди просили помочь отыскать их родных. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru волонтеры, живыми и невредимыми вернулись домой 18 пропавших. К сожалению, трое найдены мертвыми. Правоохранительные органы устанавливают причины их смерти.
Также добровольцы помогли найти родственников еще двух обратившихся. Три заявки отправили в «Жди меня». В настоящий момент продолжаются поиски шести волгоградцев и две заявки проверяются.
— Поиски тех, кто не найден, продолжаются: распространяются ориентировки, проверяются свидетельства. Заявки на поиск, свидетельства круглосуточно и бесплатно принимаются операторами по номеру 8 (800)700−54−52, — уточнили поисковики.