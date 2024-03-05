Возобновлено движение поездов на перегоне Жигулевское Море — Химзаводская

Утром 5 марта на железнодорожной инфраструктуре данного перегона Жигулевское Море — Химзаводская был обнаружен посторонний предмет. Движение поездов временно приостановили.



Специалисты провели обследование постороннего предмета и убедились в безопасности пропуска поездов. В результате инцидента был задержан пассажирский поезд № 66 Москва — Тольятти и пригородные поезда № 7111 Самара — Тольятти, № 7118 Тольятти — Самара.



В понедельник, 4 марта, была совершена диверсия на железнодорожном мосту через Чапаевку на перегоне Чапаевск — Звезда. По факту повреждения объекта УФСБ России по Самарской области возбудило уголовное дело.



Андрей Сазонов.