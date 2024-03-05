Воронежские власти отказались от СМС-информирования об атаках БПЛА

Однако в этом случае не ясно, что делать огромному количеству пенсионеров и других обладателей кнопочных телефонов. В правительстве отметили, что ведут переговоры с мобильными операторами о возможности более оперативной рассылки СМС. В случае получения таких гарантий, к практике СМС-оповещения обещают вернуться.