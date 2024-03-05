Воронежские власти отказались от СМС-информирования об атаках БПЛА

В правительстве Воронежской области сообщили, что приняли решение отказаться от информирования населения с помощью СМС об угрозе атак беспилотных летательных объектов. Это связано с растянутыми сроками поступления сообщений на телефоны жителей. Некоторые пользователи получили их спустя шесть часов.
Для оперативного получения информации о возможных угрозах в правительстве рекомендовали скачать на смартфоны приложение «МЧС России». Это позволит мгновенно получать пуш-уведомления о чрезвычайных ситуациях в регионе. Приложение увидит вас через геолокацию.
Однако в этом случае не ясно, что делать огромному количеству пенсионеров и других обладателей кнопочных телефонов. В правительстве отметили, что ведут переговоры с мобильными операторами о возможности более оперативной рассылки СМС. В случае получения таких гарантий, к практике СМС-оповещения обещают вернуться.