В Воронеже на Кольцовском рынке задержали 90 иностранных граждан

В Воронеже на Кольцовском рынке по адресу: улица Кольцовская, 62б, в понедельник, 4 марта, задержали 90 иностранных граждан. По итогам проверки документов девять нелегальных мигрантов будут депортированы. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил собственный источник.
Видео задержания было опубликовано в социальных сетях.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в Воронеже выявили нелегальных мигрантов в цехах по производству заготовок для шаурмы. К административной ответственности привлекли троих граждан. Каждому из работников вынесен штраф в размере 5 тыс. рублей с последующим выдворением за пределы России. Кроме того, были изъяты 70 т опасного мяса кур с истекшим сроком годности на общую сумму около 15 млн рублей.