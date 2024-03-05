В Воронеже на Кольцовском рынке задержали 90 иностранных граждан

Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в Воронеже выявили нелегальных мигрантов в цехах по производству заготовок для шаурмы. К административной ответственности привлекли троих граждан. Каждому из работников вынесен штраф в размере 5 тыс. рублей с последующим выдворением за пределы России. Кроме того, были изъяты 70 т опасного мяса кур с истекшим сроком годности на общую сумму около 15 млн рублей.