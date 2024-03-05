Предмет, обнаруженный на железной дороге возле Самары, оказался безопасным

Из-за инцидента был задержан пассажирский поезд № 66 Москва — Тольятти и пригородные поезда № 7111 Самара — Тольятти, № 7118 Тольятти — Самара. Сейчас Куйбышевская ЖД принимает необходимые меры по минимизации времени задержек и вводу поездов в график.