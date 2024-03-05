Предмет, обнаруженный на железной дороге возле Самары, оказался безопасным

Ранее в пресс-службе Куйбышевской ЖД сообщили, что во вторник на указанном перегоне был обнаружен посторонний предмет, движение поездов было приостановлено.
«Специалисты провели обследование постороннего предмета и убедились в безопасности пропуска поездов на перегоне Жигулевское Море — Химзаводская. В настоящий момент поезда следуют своими маршрутами», — говорится в сообщении.
Из-за инцидента был задержан пассажирский поезд № 66 Москва — Тольятти и пригородные поезда № 7111 Самара — Тольятти, № 7118 Тольятти — Самара. Сейчас Куйбышевская ЖД принимает необходимые меры по минимизации времени задержек и вводу поездов в график.