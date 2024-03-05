Минчанка умерла во время мефедроновой вечеринки

В ходе следственных мероприятий, было установлено, что 6 октября минувшего года компания молодых людей весело проводила время в квартире 32-летнего минчанина. Хозяин дома предложил гостям разнообразить общение и употребить «порошок». Фигурант периодически позволял себе расслабляться с помощью попробовать наркотик в виде порошка, который он приобрел в теневом маркете. В частности — несколько закладок общей массой не менее 31 грамма опасного психотропного вещества, имеющего в своем составе мефедрон.