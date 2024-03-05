Минчанка умерла во время мефедроновой вечеринки

Согласно предварительному заключению экспертов, минчанка скончалась от комбинированного отравления мефедроном и его аналогом — клефедроном.
В ходе следственных мероприятий, было установлено, что 6 октября минувшего года компания молодых людей весело проводила время в квартире 32-летнего минчанина. Хозяин дома предложил гостям разнообразить общение и употребить «порошок». Фигурант периодически позволял себе расслабляться с помощью попробовать наркотик в виде порошка, который он приобрел в теневом маркете. В частности — несколько закладок общей массой не менее 31 грамма опасного психотропного вещества, имеющего в своем составе мефедрон.
После употребления психотропа фигурант уехал в ночной клуб, некоторые гости остались в его квартире, остальные разошлись по домам.
Ранним утром хозяину квартиры позвонил приятель и рассказал, что одной из девушек, которые были в «гостях», стало плохо и ведет себя она неадекватно. Когда 32-летний организатор мефедроновой вечеринки вернулся домой, его знакомая уже скончалась.
Прибывшие на место происшествия правоохранители выяснили, что фигурант успел избавить от остатков психотропов, мужчина отказывался сотрудничать со следствием и настаивал на том, что не имеет отношения к смерти девушки.
Эксперты выяснили, что погибшая умерла от отравления веществом, которое предлагал приятелям фигурант.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 328 (незаконный оборот психотропных веществ, повлекший по неосторожности смерть человека) УК Республики Беларусь. С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.