В Волгограде потоп на ул. Землячки устранили без отключений воды

В Дзержинском районе Волгограда 5 марта оперативно ликвидировали прорыв на трубопроводе, из-за которого заливало водой улицу Землячки, сообщили в «Концессиях». Тепло и воду горожанам на время работ отключать не стали.
— Работы выполнили буквально за считанные часы. Благодаря этому не пришлось приостанавливать подачу ресурса, — сообщили в «Концессиях».
Трубу с утра прорвало на улице Космонавтов. Проезжая часть на Землячки из-за этого покрылась водой. Последствия уже устранили, отмечают в ресурсоснабжающей компании.