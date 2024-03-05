Подкидывали «наркотики» и представлялись силовиками: оглашен приговор дерзкой банде вымогателей

В Свердловском областном суде 5 марта огласили приговор участникам банды из пяти человек. По версии следствия, парни под разными сценариями заманивали жертв в ловушку, насильно удерживали и под угрозой уголовных дел вымогали деньги.
Орудовали молодые люди в сентябре 2022 года в Ленинском и Академическом районах. Организатором банды следствие считает 28-летнего Рената Ниязова. Изначально он позвал в группировку 23-летнего Семена Шолева, 22-летнего Глеба Белых и 26-летнего Глеба Васильева. Чуть позже к ним присоединился 22-летний Константин Марков.
Официально работали только двое: Васильев служил старшим полицейским в роте вневедомственной охраны, а Шолев был менеджером по продажам. Глеб Васильев считался одним из ключевых участников банды, так как имел действующее удостоверение сотрудника вневедомственной охраны.
ПОДБРОСИЛИ БЕЛЫЙ ПОРОШОК.
Первой жертвой банды стал житель Екатеринбурга, которому в машину подбросили белый порошок, напоминающий наркотик. По версии следствия, этот «маневр» осуществил Ренат Ниязов. После этого к машине подошли Васильев в компании с Шолевым. Они представились сотрудниками полиции. Для достоверности Глеб Васильев показал служебное удостоверение. Преступники заявили, что будут досматривать автомобиль.
Сверток с порошком белого цвета нашли быстро. Затем пострадавшего екатеринбуржца «задержали». Мужчину усадили в машину и начали угрожать уголовным делом по статье, связанной с наркотиками. Напуганный мужчина согласился заплатить лжеполицейским 250 тысяч рублей.
Позже Глеб Белых заявил, что внес сумму за пострадавшего. Но пока жертва их не вернет Белых, в залог он забрал иномарку пострадавшего.
Одного удачного дела членам банды показалось мало. Поэтому они перешли к реализации следующего плана.
ОБМАНУЛИ КУРЬЕРА ИЗ ИЖЕВСКА.
Спустя несколько недель после схемы с белым порошком, на глаза молодым людям попалось объявление жителя Ижевска о поиске работы. С ним вступили в переписку и уговорили приехать в Екатеринбург, чтобы начать работу курьером, доставляющим наличные.
В назначенный день курьер забрал сверток с деньгами у матери одного из подсудимых. Но на выходе из дома он был задержан лжеполицейскими. Следствие считает, что ими были Глеб Васильев и Семен Шолев.
Жертву отвезли на пустырь в Академическом районе, избили и стали требовать полмиллиона рублей — за то, чтобы не стать фигурантом дела о мошенничестве.
Такой суммы у уроженца Ижевска не было. Поэтому банда «скромно» довольствовалась телефоном и цепочкой с крестом.
НЕ МОГЛИ СДЕРЖАТЬ УХМЫЛКИ.
На заседание пришли родные и близкие подсудимых. Среди них были матери, жены и друзья. Каждый из пяти парней на скамье подсудимых с улыбкой махал своим близким, они переглядывались друг с другом, а порой не скрывали смешков.
Все пятеро спокойно выслушали приговор. В это время они стояли молча. Родственница одного из членов банды, услышав вердикт, не смогла сдержать эмоции. Женщина издала душераздирающий крик и выбежала из зала суда. Возлюбленные лжесиловиков молча заплакали.
ПРИГОВОР.
Всех участников банды признали виновными сразу по нескольким уголовным статьям: «Грабеж» (ч. 3 ст. 161 УК РФ), «Вымогательство» (п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ), «Похищение человека» (п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ), а также «Превышение должностных полномочий» (ч. 3 ст. 286 УК РФ).
Ренат Ниязов получил 11 лет колонии, Глеба Белых приговорили 9 годам, Глеб Васильев отправится за решетку на 8 лет. Семен Шолев получил 9 лет и 6 месяцев колонии, а Константин Марков проведет за решеткой 7 с половиной лет. Все участники банды будут отбывать наказание в колонии строго режима.