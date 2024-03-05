Двое челябинцев получили сроки за распространение идей террористов

Двое мужчин 42 и 47 лет являлись последователями запрещенной на территории России организации «Хизб ут-Тахрир аль Ислами»*. Они распространяли ее идеологию, проводили тайные групповые встречи и индивидуальные религиозно-политические занятия, сообщили в ГУ МВД. Для работы мужчины использовали как свои квартиры и дома, так и жилье знакомых в Челябинске и Еманжелинске.
«Деятельность злоумышленников была направлена на выработку у верующих тенденциозного мышления при оценке событий, происходящих в Российской Федерации и межгосударственных отношениях, а также формирование устойчивой идеологической зависимости и экстремистских убеждений у будущих последователей. В ходе проведенных обысков правоохранительными органами были обнаружены и изъяты десятки изданий запрещенной экстремистской литературы», — рассказали в полицейском Главке.
Экстремистов совместными усилиями обнаружили и задержали сотрудники ГУ МВД, УФСБ и Росгвардии. Суд приговорил мужчин к лишению свободы на сроки 18 и 14 лет. Часть жизни они проведут в тюрьме, другую часть установленного наказания будут отбывать в колонии общего режима.
При вынесении приговора суд учел, что ранее эти мужчины уже были связаны с криминалом и освободились из колонии в 2017 году. Наказание они отбывали за покушение на совершение действий, направленных на насильственный захват власти и участие в деятельности экстремистской организации.
* «Партия исламского освобождения “Хизб ут-Тахрир аль-Ислами” — международная организация, которая решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года признана террористической, запрещена на территории РФ.