Суд изменил приговор экс-замглавы СКР по Свердловской области и его подельникам

По версии обвинения, Вострецов в качестве адвоката представлял интересы Виталия Трухина, владельца металлургического завода им. Бардина (БМЗ). Предприятие находится в Сысерти, но не работает, а лишь сдает площади в аренду. Несколько лет назад Трухин назначил генеральным директором Александра Пядышева, в прошлом подполковника милиции, который до отставки работал начальником управления делопроизводства и режима ГУ МВД по Свердловской области. Спустя какое-то время Пядышев получил предприятие под полный контроль, а Трухин обвинил его в рейдерском захвате.