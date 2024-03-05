Суд изменил приговор экс-замглавы СКР по Свердловской области и его подельникам

«Бусылко был приговорен к 8 годам колонии строгого режима, теперь ему снижен срок до 6 лет 6 месяцев со штрафом 5 млн рублей. Чуличкова приговорили к 8 годам 4 месяцам колонии строгого режима — стало 7 лет 6 месяцев со штрафом 5 млн рублей. Вострецова приговорили к 8 годам 7 месяцам колонии строгого режима — теперь 8 лет со штрафом 5 млн рублей», — сообщили ЕАН в Свердловском областном суде.
ЕАН писал, что 9 августа 2021 года Бусылко, Чуличков и Вострецов были осуждены, однако в январе 2023 года года обвинительный приговор по всем фигурантам дела отменен.
По версии обвинения, Вострецов в качестве адвоката представлял интересы Виталия Трухина, владельца металлургического завода им. Бардина (БМЗ). Предприятие находится в Сысерти, но не работает, а лишь сдает площади в аренду. Несколько лет назад Трухин назначил генеральным директором Александра Пядышева, в прошлом подполковника милиции, который до отставки работал начальником управления делопроизводства и режима ГУ МВД по Свердловской области. Спустя какое-то время Пядышев получил предприятие под полный контроль, а Трухин обвинил его в рейдерском захвате.
В СКР по этому поводу было возбуждено уголовное дело, которое 20 августа 2019 года было прекращено, так как вину Пядышева доказать не удалось.
По версии следствия, Вострецов предложил Трухину за 4 млн рублей добиться того, чтобы дело вновь возбудили. После этого он посоветовал Бусылко найти в прокуратуре человека, который бы отменил постановление о прекращении уголовного дела, и сообщил, что Трухин готов выделить на взятки 2 млн рублей.
Вострецов якобы оговорил с Бусылко, что за посредничество получит 200 тыс. рублей. Следствие считает, что Бусылко сходил в прокуратуру к Чуличкову и уговорил его подписать постановление за 1 млн рублей. В итоге, по данным следствия, Бусылко двумя частями передал 1 млн прокурору, а сам получил от Вострецова 500 тыс. Трухин сообщил о вымогательстве в ФСБ. Все переговоры с вымогателями он записывал на диктофон.
Первым взяли Вострецова. Он сообщил, что должен передать взятку Бусылко и согласился сделать это под контролем ФСБ. Деньги были обработаны специальным люминесцентным составом. В момент получения последних 500 тыс. рублей Вострецов был задержан. Он согласился сотрудничать и под контролем оперативников ФСБ передал 300 тыс. рублей Бусылко в автомобиле на парковке на улице Айвазовского, 53. После этого Бусылко был задержан.