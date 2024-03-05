Школа искусств треснула из-за коммунальной аварии в Новосибирске

Об этом сообщается на официальной странице школы искусств в социальной сети ВКонтакте.
Руководство школы искусств № 24 «Триумф» на улице Вертковской в Ленинском районе Новосибирска отмечает, что в настоящее время в связи с появлением и раскрытием трещин в несущих конструктивных элементах здание школы по результатам технического обследования признано аварийным.
«Приказом Департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска № 0042-од от 19.01.2024 деятельность ДШИ № 24 “Триумф” в названном здании приостановлена. Принято решение о реконструкции здания», — говорится в сообщении.
Всего школу искусств посещали 350 детей. Сейчас часть учеников ходит на занятия в образовательные площадки по улице Аникина, 7, Станиславского, 36 в МБУДО ДХШ № 2 и Немировича-Данченко, 117 в ГБПУ НППК.