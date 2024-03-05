Школа искусств треснула из-за коммунальной аварии в Новосибирске

Руководство школы искусств № 24 «Триумф» на улице Вертковской в Ленинском районе Новосибирска отмечает, что в настоящее время в связи с появлением и раскрытием трещин в несущих конструктивных элементах здание школы по результатам технического обследования признано аварийным.