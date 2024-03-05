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Суд вынес приговор омичу, виновному в сходе грузовых вагонов

Суд постановил, что подсудимый не убедился в установке запорно-фиксирующего устройства.

Советский районный суд г. Омска вынес приговор бывшему работнику «Газпромнефть-Логистика». Об этом сообщается в Telegram-канале «Западно-Сибирская транспортная прокуратура».

Суд постановил, что в ноябре 2023 года подсудимый не убедился в установке запорно-фиксирующего устройства, которое предотвращает перевод стрелок на путях. Из-за этого 3 грузовых вагона сошли с рельс во время следования состава. Собственнику вагонов причинен ущерб на сумму более 1 млн. рублей.

Суд приговорил виновного к ограничению свободы на срок 6 месяцев.