Суд вынес приговор омичу, виновному в сходе грузовых вагонов

Суд постановил, что в ноябре 2023 года подсудимый не убедился в установке запорно-фиксирующего устройства, которое предотвращает перевод стрелок на путях. Из-за этого 3 грузовых вагона сошли с рельс во время следования состава. Собственнику вагонов причинен ущерб на сумму более 1 млн. рублей.