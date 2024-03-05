Причиной падения лифта в Петербурге назвали «человеческий фактор»

По ее словам, лифт доехал до первого этажа, но из-за перегруза опустился на буфер, который находится ниже и предназначен для амортизации конструкции. Лифт упал ниже уровня первого этажа на 25−30 см. Оборудование находится в рабочем состоянии, его ввели в эксплуатацию в 2017 году, добавила гендиректор УК.