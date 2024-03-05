Причиной падения лифта в Петербурге назвали «человеческий фактор»

«Откровенно [причина происшествия] — это человеческий фактор. Произошел перегруз. По камерам мы увидели, что в лифте было 13 человек. Лифт рассчитан на 630 кг, то есть это примерно 8 человек», — сказала Ефимова.
По ее словам, лифт доехал до первого этажа, но из-за перегруза опустился на буфер, который находится ниже и предназначен для амортизации конструкции. Лифт упал ниже уровня первого этажа на 25−30 см. Оборудование находится в рабочем состоянии, его ввели в эксплуатацию в 2017 году, добавила гендиректор УК.
«Лифт рабочий. <…> Пострадавшие, к сожалению, есть. Один серьезно пострадавший — у него [травма] коленной чашечки. Еще у двоих ушибы. Это явно человеческий фактор. Лифт <…> ежегодно проходит освидетельствование», — подчеркнула Ефимова.
По ее словам, за год УК получила две заявки о проблеме в лифте: о нерабочей кнопке и двери лифта, которая не открывалась.
5 марта в многоэтажном доме во внутригородском поселке Петербурга Шушары упал лифт. Внутри, по предварительной информации, находились 15 человек, трое в результате ЧП получили ушибы.
Проверку после падения лифта начала прокуратура Пушкинского района Санкт-Петербурга. Ведомство оценит работу управляющей компании, а также соблюдение требований безопасного использования лифтов.