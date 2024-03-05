За 9 дней в Самаркандской области скончались 4 новорожденных

По итогам обсуждения ответственным лицам поручено привлечь специалистов из-за рубежа и в первую очередь в районах с высокой материнской и младенческой смертностью провести обучение медицинских работников по репродуктивному здоровью и уходу за беременными женщинами, а также оснастить родильные дома современным медицинским оборудованием.