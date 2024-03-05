За 9 дней в Самаркандской области скончались 4 новорожденных

В период с 20 по 29 февраля в Самаркандской области зафиксировано 4 смерти младенцев, 2 из которых произошли в Акдарьинском районе, по одной — Нурабадском и Ургутском районах.
По данным фактам отчитались начальник областного управления здравоохранения, руководители медицинских объединений, семейные врачи, патронажные сестры и акушерки, сообщили в администрации региона.
В настоящее время органами прокуратуры ведется следствие: изучаются диагнозы, поставленные медперсоналом, причины смерти малышей, действия или бездействия ответственных лиц. Окончательное заключение будет оглашено в ближайшее время.
По итогам обсуждения ответственным лицам поручено привлечь специалистов из-за рубежа и в первую очередь в районах с высокой материнской и младенческой смертностью провести обучение медицинских работников по репродуктивному здоровью и уходу за беременными женщинами, а также оснастить родильные дома современным медицинским оборудованием.