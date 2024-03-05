«Прошу меня депортировать или освободить»: в Челябинске начался суд по громкому убийству подростка возле ТРК «Космос»

Обвиняемые снова выступили против съемки. Им не нравится, что журналисты снимают их и родителей. Мол, обидно, что потом в соцсетях пишут «плохие» комментарии. По очереди высказались все обвиняемые, потом их защитники. Но удалять журналистов из зала не стали.