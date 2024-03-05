«Прошу меня депортировать или освободить»: в Челябинске начался суд по громкому убийству подростка возле ТРК «Космос»

В Челябинске начался суд над уроженцами Таджикистана по делу об избиении и убийстве подростка возле ТРК «Космос» весной прошлого года. На заседании никто не раскаялся, зато обвиняемые прятались от камер, просили удалить журналистов и иногда скалили зубы.
Перед началом заседания подсудимые вели себя шумно: что-то бурно обсуждали, ругались на журналистов.
— А ты че родителей сфоткать решил? На какой основании? — заорал один из них.
Год назад, во время избрания меры пресечения, они были тише и скромнее. Адвокаты раздали им медицинские маски, чтобы закрыть лица. После они повернулись спинами к залу.
Подсудимым понадобились переводчики.
Обвиняемые снова выступили против съемки. Им не нравится, что журналисты снимают их и родителей. Мол, обидно, что потом в соцсетях пишут «плохие» комментарии. По очереди высказались все обвиняемые, потом их защитники. Но удалять журналистов из зала не стали.
— Подсудимые, вы можете присаживаться! Или вы весь процесс будете стоять? — обратился судья к стоящим спиной к залу обвиняемым.
Отличить подсудимых друг от друга непросто — все прячутся, уходят в глубь камеры и старательно закрывают лица. Но судья поднял каждого для выяснения личности.
Первым о себе рассказал Шахром Миров: 20 лет, нет прописки и места постоянного проживания, работы тоже нет.
— Скажите, вы русским языком владеете? — спросил Мирова судья.
— Ну как, разговаривать умею, — чуть подумав, ответил подсудимый.
Заир и Таир Джалиловы отметили свое совершеннолетие в СИЗО. Еще отрастили густые бороды, обязательно с выбритыми усами. До ареста они оба учились по специальности «правоохранительная деятельность». Как они это делали, почти не зная русского языка — не ясно.
У Абдулвахоба Сабурова, Нажмиддина Имомова (самый старший, 33 года), Ислома Ахмадова нет ни гражданства, ни постоянной работы. Русский почти все обвиняемые знают на уровне «могу разговаривать, но нужен переводчик».
Еще один подсудимый, 18-летний Хушет Одинаев, родился в Курганской области. Единственный из всей компании, у кого есть гражданство России. Пару месяцев назад его перевели под домашний арест, поэтому участие в заседании он принимал из зала.
Сторона обвинения настояла на продлении задержания обвиняемых. У них нет гражданства и места жительства, могут попытаться скрыться.
— Мы уже год сидим в СИЗО. Скорее бы все закончилось. Я этих ребят не знаю и никого не избивал, не убивал, — через переводчика пожаловался Ахмадов.
— Меня заставили. Я никого не оскорблял, не унижал. Они создали страницу ВКонтакте, оскорбляли мать. Я уже год здесь сижу, мама страдает. Прошу меня депортировать или освободить, — подхватил Заир Джалилов.
О страданиях матери убитого подростка Заир, похоже, не думает. Адвокат попросила отправить подзащитного под домашний крест. В конце своей речи она напомнила: требуется заплатить за ее работу.
— С продлением я согласен, но прошу разрешения на прогулку — час или два часа, — попросил Одинаев. Никаких прогулок под домашним арестом нет.
Суд удалился в совещательную комнату. Решение будет озвучено на следующий день в 10 часов утра.
Когда судья покинул зал заседания, подсудимые повеселели — начали улыбаться, кричать на журналистов и над чем-то смеяться. Один из Джалиловых вытащил руку из клетки и поднял указательный палец вверх. Что хотел он хотел этим сказать — не ясно.
ИЗБИЛИ И ЗАРЕЗАЛИ ПАРНЯ.
Напомним, все произошло в апреле 2023 года. Конфликт начался в соцсетях и перешел в реальную плоскость — банда сначала искала «обидчика» в компьютерном клубе. Драка со смертельным исходом произошла уже возле ТРК «Космос». 17-летнего подростка избивали толпой, а один из нападавших безжалостно воткнул в него нож.
Несколько из нападавших мигрантов успели убежать за границу, других поймали, кого-то задержали в аэропорту перед рейсом Челябинск-Душанбе.
Наиболее известными участниками убийства стали три брата. Двое — несовершеннолетние близнецы, учились в челябинском колледже по специальности «правоохранительная деятельность». Третий, старший, по версии следствия, и ударил подростка ножом. На избрании меры пресечения их отец плакал — всех троих отправили в СИЗО. В ходе расследования в деле стало на одного обвиняемого меньше — Махмасаида Азизова признали непричастным к избиению и убийству.