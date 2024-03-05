В Ростовской области спасли троих детей, устроивших пожар в квартире

Чрезвычайное происшествие случилось в понедельник в Новочеркасске, где в квартире одного из домов находилась женщина с тремя малолетними сыновьями. Дети, оставшись в какой-то момент без присмотра матери, начали играть с зажигалкой и подожгли вещи. Испугавшись, они спрятались под кровать, а из-за быстрого распространения огня и сильного дыма мать не смогла их найти. «Прибывшие огнеборцы вынесли из огня детей, к счастью, медицинская помощь им не понадобилась», — сообщили в пресс-службе МЧС РФ по Ростовской области.