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Жители дома в Петербурге рассказали, что упавший с людьми лифт постоянно застревал

Жители дома в Шушарах, где упал лифт, рассказали о проблемах с ними.
Источник: ГСУ СК России по Петербургу

Трагедия едва не случилась утром 5 марта в многоэтажке на Новгородском проспекте, 10 на юге Петербурга. Там вместе с 13 людьми рухнул лифт. К счастью, обошлось без жертв, однако пострадали три человека, среди которых восьмилетний ребенок. Как оказалось, местные жители давно подозревали, что может что-то случиться. По их словам, лифты в этом доме часто застревали. Об этом SPB.KP.RU рассказала одна из жительниц многоэтажки.

— Лифты, да, периодически ломались, — сказала девушка.

По словам другого жителя, который в момент ЧП находился в лифте, кабина полетела вниз в районе восьмого этажа. Но, судя по всему, он спускался на тормозах, так как падение было относительно плавным.

Кстати, лифты проходили проверку меньше года назад. После осмотра оборудования, шахт и остальных составляющих кабин, Ростехнадзор выдал разрешение на эксплуатацию.

несчастный случай