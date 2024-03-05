Жители дома в Петербурге рассказали, что упавший с людьми лифт постоянно застревал

Трагедия едва не случилась утром 5 марта в многоэтажке на Новгородском проспекте, 10 на юге Петербурга. Там вместе с 13 людьми рухнул лифт. К счастью, обошлось без жертв, однако пострадали три человека, среди которых восьмилетний ребенок. Как оказалось, местные жители давно подозревали, что может что-то случиться. По их словам, лифты в этом доме часто застревали. Об этом SPB.KP.RU рассказала одна из жительниц многоэтажки.