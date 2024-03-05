В Омской области сотрудники Росгвардии нашли девочку, не пришедшую домой

В Любинском районе Омской области 8-летняя девочка не вернулась домой. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии.
Родители несколько часов искали дочь и вынуждены были обратиться в полицию. К поискам подключились сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Они объезжали район, когда заметили у школы двух девочек. Одна из них оказалась пропавшей школьницей.
Как выяснилось, девочка была в гостях у одноклассницы, после чего они решили вместе прогуляться. Сотрудники Росгвардии передали детей полицейским, которые связались с родителями.