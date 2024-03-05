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Растлевал малолетнего сына и снимал с ним жуткие ролики: В Сочи завели дело на главу Федерации кикбоксинга

СК возбудил уголовное дело на главу Федерации кикбоксинга Сочи.
Источник: Городское собрание Сочи

Главу Федерации кикбоксинга Сочи Амаяка Давыдова подозревают в растлении малолетнего сына. Он больше двух лет издевался над ребенком 2016 года рождения, а все происходящее снимал на камеру.

«Возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства», — прокомментировали «КП»-Кубань" в Следственном комитете РФ по Краснодарскому краю.

Подробности по данному делу СК РФ пока не разглашает.

Однако в СМИ распространяется информация, что ужасающие действия с ребенком Давыдов совершал с января 2020 по октябрь 2022 года. И именно в связи с этим возбудили уголовное дело сразу по двум статьям: «О насильственных действиях в отношении лица, не достигшего 14 лет» и «Об использовании несовершеннолетнего для изготовления порно».

Фигурант дела не только занимает должность президента Федерации кикбоксинга Сочи, но и больше двух лет был депутатом Горсобрания курорта первого созыва.

«Амаяк Давыдов находился в статусе депутата Городского Собрания Сочи с сентября 2020 года по 8 декабря 2022 года. 28 ноября 2022 года решением Городского Собрания Сочи полномочия досрочно прекращены в связи с отставкой по собственному желанию», — сообщает МЦУ Сочи.

Кроме того, теперь остро встал вопрос о его руководстве Федерацией кикбоксинга.

«В связи с публично открывшимися обстоятельствами администрация города Сочи намерена поставить вопрос о смене руководителя общественной организации “Федерация кикбоксинга города Сочи”, — сообщили в пресс-службе МЦУ курорта.

Известно, что Давыдов женат и воспитывает двух сыновей.

СК