Растлевал малолетнего сына и снимал с ним жуткие ролики: В Сочи завели дело на главу Федерации кикбоксинга

Главу Федерации кикбоксинга Сочи Амаяка Давыдова подозревают в растлении малолетнего сына. Он больше двух лет издевался над ребенком 2016 года рождения, а все происходящее снимал на камеру.
«Возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства», — прокомментировали «КП»-Кубань" в Следственном комитете РФ по Краснодарскому краю.
Подробности по данному делу СК РФ пока не разглашает.
Однако в СМИ распространяется информация, что ужасающие действия с ребенком Давыдов совершал с января 2020 по октябрь 2022 года. И именно в связи с этим возбудили уголовное дело сразу по двум статьям: «О насильственных действиях в отношении лица, не достигшего 14 лет» и «Об использовании несовершеннолетнего для изготовления порно».
Фигурант дела не только занимает должность президента Федерации кикбоксинга Сочи, но и больше двух лет был депутатом Горсобрания курорта первого созыва.
«Амаяк Давыдов находился в статусе депутата Городского Собрания Сочи с сентября 2020 года по 8 декабря 2022 года. 28 ноября 2022 года решением Городского Собрания Сочи полномочия досрочно прекращены в связи с отставкой по собственному желанию», — сообщает МЦУ Сочи.
Кроме того, теперь остро встал вопрос о его руководстве Федерацией кикбоксинга.
«В связи с публично открывшимися обстоятельствами администрация города Сочи намерена поставить вопрос о смене руководителя общественной организации “Федерация кикбоксинга города Сочи”, — сообщили в пресс-службе МЦУ курорта.
Известно, что Давыдов женат и воспитывает двух сыновей.