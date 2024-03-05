Растлевал малолетнего сына и снимал с ним жуткие ролики: В Сочи завели дело на главу Федерации кикбоксинга

Однако в СМИ распространяется информация, что ужасающие действия с ребенком Давыдов совершал с января 2020 по октябрь 2022 года. И именно в связи с этим возбудили уголовное дело сразу по двум статьям: «О насильственных действиях в отношении лица, не достигшего 14 лет» и «Об использовании несовершеннолетнего для изготовления порно».