В Славгородском районе молодой мужчина до смерти забил молотком бывшего сожителя своей матери

«Чтобы открыть замок, он использовал монтировку и молоток, которую взял в сарае. Обнаружив в спальне бывшего сожителя матери и очередную бутылку водки, пьяный сын хозяйки попытался выгнать незваного гостя. В результате возник конфликт, в ходе которого 28-летний фигурант нанес потерпевшему несколько ударов молотком по голове. В попытках вытянуть незваного гостя из квартиры он бросил его на полу. Вызывать скорую помощь никто не стал. На следующий день потерпевший сам покинул квартиру, а через день его нашли мертвым во дворе родительского дома», — рассказали ведомстве.