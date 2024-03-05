В Славгородском районе молодой мужчина до смерти забил молотком бывшего сожителя своей матери

Трагедия произошла в одном из агрогородков в начале января. Местный житель увидел во дворе труп своего односельчанина. На умершем не было верхней одежды. Первоначальной причиной его смерти было названо переохлаждение, однако после вскрытия стало ясно — в гибели мужчины есть криминальный след. На теле умершего эксперты нашли открытую непроникающую черепно-мозговую травму, кровоподтеки и ссадины на туловище и конечностях.
«Согласно выводам эксперта, черепно-мозговая травма, ставшая причиной смерти, образовалась прижизненно от не менее семи травматических воздействий тупым твердым предметом с ограниченной травмирующей поверхностью», — сообщили в ГКСЭ.
Оказалась, погибший был бывшим сожителем 45-летней женщины. По состоянию здоровья ей нельзя было принимать алкоголь, однако 37-летний экс-возлюбленный все равно приносил ей спиртное.
Вернувшись с заработков, 27-летний сын женщины в один из дней увидел поздно вечером свет в оке квартиры матери. Он решил зайти в гости и за одно проверить, нет ли там ее бывшего сожителя.
«Чтобы открыть замок, он использовал монтировку и молоток, которую взял в сарае. Обнаружив в спальне бывшего сожителя матери и очередную бутылку водки, пьяный сын хозяйки попытался выгнать незваного гостя. В результате возник конфликт, в ходе которого 28-летний фигурант нанес потерпевшему несколько ударов молотком по голове. В попытках вытянуть незваного гостя из квартиры он бросил его на полу. Вызывать скорую помощь никто не стал. На следующий день потерпевший сам покинул квартиру, а через день его нашли мертвым во дворе родительского дома», — рассказали ведомстве.
28-летнему мужчине предъявлено обвинение.