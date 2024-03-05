Воронежец порезал ножом сотрудников полиции

В Центральном районе Воронежа в воскресенье, 3 марта, 34-летний мужчина порезал ножом сотрудников полиции. Правоохранители прибыли для пресечения административного правонарушения. Оформив документы, они потребовали от мужчины проследовать с ними в отдел, что вызвало у него приступ ярости. Об этом случае сообщили в пресс-службе регионального СУ СК во вторник, 5 марта.