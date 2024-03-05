Воронежец порезал ножом сотрудников полиции

В Центральном районе Воронежа в воскресенье, 3 марта, 34-летний мужчина порезал ножом сотрудников полиции. Правоохранители прибыли для пресечения административного правонарушения. Оформив документы, они потребовали от мужчины проследовать с ними в отдел, что вызвало у него приступ ярости. Об этом случае сообщили в пресс-службе регионального СУ СК во вторник, 5 марта.
Полицейским удалось обезвредить нападавшего. С резаными ранами рук и ног правоохранители обратились в больницу, где им оказали медицинскую помощь. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей).
Максимальное наказание по статье — десять лет лишения свободы. Дебошира задержали, он дал признательные показания.
Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.
— Следователем СК проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, — указали в СК.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в Воронежской области вынесли приговор 34-летнему жителю Острогожского района, который в состоянии алкогольного опьянения пытался ножом порезать участкового. Полицейский защищал от дебошира его бывшую жену. Мужчине назначили 1 год и 8 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.