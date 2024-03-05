Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Крымчанин попытался сжечь знакомого из-за ревности

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар — РИА Новости Крым. В Ялте 31-летний житель Севастополя попытался убить своего знакомого из-за ревности к супруге, сообщает главное следственное управление Следкома РФ по региону.

Злоумышленник подкараулил «соперника» возле дома в поселке Массандра, ранил его ножом и поджег.

«Пострадавший самостоятельно погасил пламя в речке и обратился к соседям для вызова врачей. С ожогами лица, шеи, рук, тела и колото-резаной раной в поясничной области потерпевший был госпитализирован в больницу, ему оказывается необходимая помощь», — уточнили в СК.

Ревнивого севастопольца заключили под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

«На месте происшествия следователем изъяты образцы горючей жидкости и иные объекты, подтверждающие причастность жителя Севастополя к покушению на убийство», — добавили в пресс-службе.

Правоохранители Краснодарского края ранее задержали пенсионера, который в ходе ссоры, возникшей из-за ревности к сожительнице, убил 21-летнего молодого человека.