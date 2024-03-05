Крымчанин попытался сжечь знакомого из-за ревности

Злоумышленник подкараулил «соперника» возле дома в поселке Массандра, ранил его ножом и поджег.
«Пострадавший самостоятельно погасил пламя в речке и обратился к соседям для вызова врачей. С ожогами лица, шеи, рук, тела и колото-резаной раной в поясничной области потерпевший был госпитализирован в больницу, ему оказывается необходимая помощь», — уточнили в СК.
Ревнивого севастопольца заключили под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
«На месте происшествия следователем изъяты образцы горючей жидкости и иные объекты, подтверждающие причастность жителя Севастополя к покушению на убийство», — добавили в пресс-службе.
Правоохранители Краснодарского края ранее задержали пенсионера, который в ходе ссоры, возникшей из-за ревности к сожительнице, убил 21-летнего молодого человека.