Крымчанин попытался сжечь знакомого из-за ревности

«Пострадавший самостоятельно погасил пламя в речке и обратился к соседям для вызова врачей. С ожогами лица, шеи, рук, тела и колото-резаной раной в поясничной области потерпевший был госпитализирован в больницу, ему оказывается необходимая помощь», — уточнили в СК.