Пилоты, посадившие в поле в НСО самолет, находятся в неоплачиваемом отпуске

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Пилоты «Уральских авиалиний», которые экстренно посадили самолет в поле в Новосибирской области, находятся в отпуске без сохранения содержания. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе авиакомпании. По словам представителя, это стандартная процедура во время расследования Росавиации.
— На данный момент Росавиация проводит расследование авиационного инцидента. Пилоты на это время отстранены от летной работы и находятся в отпуске без сохранения заработной платы. Авиакомпания предложила им наземную работу, но они оба от нее отказались. Один из них является работающим пенсионером и получает летную пенсию, — уточники КП-Новосибирск в пресс-службе «Уральских авиалиний».