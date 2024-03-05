Пилоты, посадившие в поле в НСО самолет, находятся в неоплачиваемом отпуске

— На данный момент Росавиация проводит расследование авиационного инцидента. Пилоты на это время отстранены от летной работы и находятся в отпуске без сохранения заработной платы. Авиакомпания предложила им наземную работу, но они оба от нее отказались. Один из них является работающим пенсионером и получает летную пенсию, — уточники КП-Новосибирск в пресс-службе «Уральских авиалиний».