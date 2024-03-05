Севастополец поджег соседскую квартиру: пострадали три человека

В Севастополе 44-летнего местного жителя подозревают в умышленном поджоге квартиры, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.
Инцидент произошел в субботу, 2 марта. Утром в доме на улице Павла Корчагина загорелась квартира, расположенная на первом этаже. На место прибыли полицейские и сотрудники экстренных служб.
— Возгорание было ликвидировано огнеборцами, а находившиеся три человека в квартире эвакуированы и госпитализированы, — отметили в МВД.
В ведомстве добавили, что полиция начала проводить проверку. Были назначены необходимые экспертизы. Оказалось, что причиной пожара стал умышленный поджог. МВД завело уголовное дело. Подозреваемого задержали. Им оказался жилец того же подъезда.
— Предварительно установлено, что мужчина совершил поджог из-за неприязненных отношений на почве ранее возникавших конфликтных ситуаций с владельцем сгоревшей квартиры, — говорится в сообщении.
Согласно законодательству, фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.