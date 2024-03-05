Пожар в жилом доме на Советской в Зернограде полностью потушили

Пожар на Советской, 25 в Зернограде полностью потушили. Соответствующая информация поступила от пресс-службы регионального управления МЧС России по Ростовской области.
— Пожар ликвидировали в 12:51, — сообщила журналистам представитель экстренного ведомства.
Напомним, кровля жилого трехэтажного дома загорелась 4 марта, около 21:30. В 3:19 утра 5 марта возгоранию присвоили второй ранг, в этот моменту огнем было охвачено 800 кв. метров. В 4:50 пожарным удалось остановить распространение огня. Открытое горение было сбито в 9:09, потом велась проливка места происшествия.
Всего от РСЧС задействовали 50 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС 39 человек и 11 спецмашин. Пострадавших не было, всего эвакуировали 35 человек.