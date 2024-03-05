В Петербурге завели дело после падения лифта с людьми в жилом доме

Ранее источник в экстренных службах рассказали РИА Новости, что три человека госпитализированы в Петербурге после падения в доме лифта, в котором ехали 15 человек при разрешенной грузоподъемности до 600 кг. В пресс-службе городской прокуратуры агентству уточнили, что речь идет о доме в Шушарах.