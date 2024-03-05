В Петербурге завели дело после падения лифта с людьми в жилом доме

Ранее источник в экстренных службах рассказали РИА Новости, что три человека госпитализированы в Петербурге после падения в доме лифта, в котором ехали 15 человек при разрешенной грузоподъемности до 600 кг. В пресс-службе городской прокуратуры агентству уточнили, что речь идет о доме в Шушарах.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении.
По версии следствия, 5 марта в доме по Новгородскому проспекту упал лифт из-за перегрузки. В результате в больницы доставлены три человека, в том числе 8-летний мальчик с ушибом правого голеностопа.
В настоящее время проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, изымается документация, выполняются иные следственные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.