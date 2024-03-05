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В Петербурге завели дело после падения лифта с людьми в жилом доме

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, завели в Санкт-Петербурге после падения лифта в жилом доме, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Источник: Агентство «Москва»

Ранее источник в экстренных службах рассказали РИА Новости, что три человека госпитализированы в Петербурге после падения в доме лифта, в котором ехали 15 человек при разрешенной грузоподъемности до 600 кг. В пресс-службе городской прокуратуры агентству уточнили, что речь идет о доме в Шушарах.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, 5 марта в доме по Новгородскому проспекту упал лифт из-за перегрузки. В результате в больницы доставлены три человека, в том числе 8-летний мальчик с ушибом правого голеностопа.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, изымается документация, выполняются иные следственные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

СК