В отношении самарца, недовольного крематорием, возбудили дело

История началась с того, что в телеграм-каналах стали распространять видео от лица жителей Куйбышевского района Самары с рассказом, что в 50 м от домов работает крематорий для животных.
«Гаражный проезд, дом 5. Крематорий. Нормально? Ожидаем полицию», — сообщал голос за кадром. На видео в этот момент наблюдался дым из трубы.
Дальше на ситуацию отреагировали сотрудники Следственного комитета. «Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении природоохранного законодательства в Самаре. В СМИ сообщается о нарушении природоохранного законодательства в Самаре в результате деятельности крематория по утилизации животных и биологических отходов “Память”. Учреждение располагается в непосредственной близости от жилых домов, образовательных учреждений и детских площадок, отчего местные жители жалуются на резкий неприятный запах, а также опасаются возникновения заболеваний. В СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело», — говорилось в официальном сообщении ведомства.
5 марта стало известно, что один из местных жителей стал фигурантом уголовного дела из-за порчи имущества крематория. Якобы мужчина мог проникнуть на территорию и повредить установку для термической утилизации биологических отходов. Ущерб предварительно оценивают в несколько сотен тысяч рублей.
«Возбуждено уголовное дело, подозреваемый установлен», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.