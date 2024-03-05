В отношении самарца, недовольного крематорием, возбудили дело

Дальше на ситуацию отреагировали сотрудники Следственного комитета. «Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении природоохранного законодательства в Самаре. В СМИ сообщается о нарушении природоохранного законодательства в Самаре в результате деятельности крематория по утилизации животных и биологических отходов “Память”. Учреждение располагается в непосредственной близости от жилых домов, образовательных учреждений и детских площадок, отчего местные жители жалуются на резкий неприятный запах, а также опасаются возникновения заболеваний. В СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело», — говорилось в официальном сообщении ведомства.