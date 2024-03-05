Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
В июне 2023 года Павел Боталов заключил контракт с Министерством обороны, и после подготовки был направлен в зону проведения СВО. Погиб 14 февраля 2024 года.
Прощание с военнослужащим состоится 6 марта 2024 года в Пожвинском доме культуры.
В СВО погиб военнослужащий из Прикамья
В ходе специальной военной операции (СВО) погиб военнослужащий из Пермского края, уроженец Юсьвинского округа 33-летний Павел Боталов.
Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.