В СВО погиб военнослужащий из Прикамья

Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.



В июне 2023 года Павел Боталов заключил контракт с Министерством обороны, и после подготовки был направлен в зону проведения СВО. Погиб 14 февраля 2024 года.



Прощание с военнослужащим состоится 6 марта 2024 года в Пожвинском доме культуры.