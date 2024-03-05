В Ялте оползень угрожает дороге и двору дома

Руководитель администрации рассказала, что при Украине над опасным склоном построили дома без какой-либо инженерной защиты. Собственников решили принудить привести в порядок свои участки, чтобы обезопасить соседей снизу. Павленко отметила, что сам склон обследуют специалисты.