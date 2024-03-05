В Ялте оползень угрожает дороге и двору дома

В Ялте оползень угрожает дороге и двору многоквартирного дома. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Янина Павленко.
По ее словам, оползневые процессы активизировались на улице Чернова.
— Грунт и огромные валуны угрожают дороге и двору многоквартирного дома, — отметила градоначальница.
Руководитель администрации рассказала, что при Украине над опасным склоном построили дома без какой-либо инженерной защиты. Собственников решили принудить привести в порядок свои участки, чтобы обезопасить соседей снизу. Павленко отметила, что сам склон обследуют специалисты.
— А мы оперативно поможем с обрезкой нависших деревьев и ветвей — они несут дополнительную угрозу, — написала Павленко.
Глава ялтинской администрации добавила, что держит этот вопрос на контроле.