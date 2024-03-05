В Новосибирске отменили приговор федеральному судье, обвиненному по взятке

Ранее в пресс-службе судебного департамента в Новосибирской области заявили, что суд приговорил Бажилина к 7 годам условного наказания со штрафом более 1,46 млн рублей. Также бывшего судью лишили права занимать должности в государственных и правоохранительных органах на 5 лет.