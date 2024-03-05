В Новосибирске отменили приговор федеральному судье, обвиненному по взятке

Суд отменил обвинительный приговор бывшему судье из Тоской области Виталию Бажилину, которого обвиняли в получении взятки в крупном размере в ноябре 2023 года. Дело передали на новое рассмотрение. Об этом сообщили сайте суда общей юрисдикции.
«Обвинительный приговор отменен с передачей дела на новое разбирательство», — написано на сайте суда.
Ранее в пресс-службе судебного департамента в Новосибирской области заявили, что суд приговорил Бажилина к 7 годам условного наказания со штрафом более 1,46 млн рублей. Также бывшего судью лишили права занимать должности в государственных и правоохранительных органах на 5 лет.
Согласно материалам дела, в 2018—2020 годах владелец коммерческой компании отправил Бажилину 731 тысячу рублей за покровительство. Второй раз он получил взятку в размере 160 тысяч рублей. Теперь мужчину оправдали.