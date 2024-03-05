В Самарской области сотрудники поискового отряда нашли 44 человека в феврале

В Самарской области продолжает работу поисковый отряд «ЛизаАлерт». Специалисты рассказали о поступивших заявках в феврале 2024 года.
Согласно опубликованный данным на официальной странице поискового отряда региона, за месяц волонтеры и активисты обработали 65 заявок о без вести пропавших. Специалистам удалось найти живыми 44 человека к началу марта. К сожалению, три поисковых операции, начатые в прошлом месяцев, завершены со статусом: «Найден. Погиб».
Кроме того, специалисты помогли искать родственников и адреса проживания дезориентированных граждан. 2 поисковых операции продолжаются и по сей день. Их не остановят, пока судьба пропавших не станет известна.