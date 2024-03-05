В Ростове на 18 лет осудили боевика запрещённого нацбатальона «Айдар»*. Об этом сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.
Суд огласил приговор в отношении Сергея Скидана. Мужчину обвинили по трём статьям Уголовного кодекса РФ. Установлено, что злоумышленник вступил в террористическую организацию 7 мая 2020 года. Он заключил контракт. После прошёл обучение: получил навыки владения оружием, обращения со взрывчаткой и отравляющими веществами.
«В июне 2020 года Скидан прибыл на наблюдательный пост вблизи села Старогнатовка Волновахского района, расположенный на территории ДНР, где применял на практике полученные в ходе обучения навыки, знания и умения», — значится в материалах дела.
Приговором суда боевик признан виновным. Он на 18 лет отправится в колонию строгого режима. Это решение пока можно обжаловать в Апелляционном военном суде.
А ранее мы сообщали, что в Ростове осудили участников террористического сообщества из Калмыкии.
*Организация признана террористической, её деятельность запрещена в России.