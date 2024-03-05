В Ростове на 18 лет осудили боевика запрещённого нацбатальона «Айдар»

Суд огласил приговор в отношении Сергея Скидана. Мужчину обвинили по трём статьям Уголовного кодекса РФ. Установлено, что злоумышленник вступил в террористическую организацию 7 мая 2020 года. Он заключил контракт. После прошёл обучение: получил навыки владения оружием, обращения со взрывчаткой и отравляющими веществами.