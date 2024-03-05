В Самарской области осудили жителей Узбекистана за наркоторговлю

По информации Приволжской транспортной прокуратуры, задержанные признаны виновными по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Подозреваемые пытались продать наркотики в интернете. Обвиняемые нашли «курьера-закладчика» и пытались незаконно сбыть запрещенные вещества, масса которых превышала 127 грамм.