В Самарской области осудили жителей Узбекистана за наркоторговлю

В Самарской области задержали двух жителей Республики Узбекистан. Мужчины признаны виновными в 17 преступлениях.
По информации Приволжской транспортной прокуратуры, задержанные признаны виновными по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Подозреваемые пытались продать наркотики в интернете. Обвиняемые нашли «курьера-закладчика» и пытались незаконно сбыть запрещенные вещества, масса которых превышала 127 грамм.
Сотрудники транспортной полиции пресекли деятельность наркоторговцев. Каждому из обвиняемых суд назначил срок лишение свободы на 8 лет в колонии строгого режима.