В Петербурге задержаны двое мужчин за запуск коптера возле Автовской ТЭЦ

Напомним, что в Петербурге продолжает действовать запрет на запуск беспилотников на территории города. При этом ограничения не распространяются на БПЛА федеральных и региональных органов власти, прочих организаций, исполняющих государственный заказ, а также действующих в интересах СМИ и киноиндустрии (при наличии подтверждающих документов). Можно использовать беспилотники в рамках спортивных мероприятий (при наличии согласования комитета по физической культуре и спорту) и в целях обеспечения функционирования объектов топливно-энергетического комплекса, для чего также нужны подтверждающие документы.