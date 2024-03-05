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В Петербурге задержаны двое мужчин за запуск коптера возле Автовской ТЭЦ

Сотрудники управления Росгвардии по Северо-Западу задержали в Санкт-Петербурге двоих мужчин, которые осуществляли несанкционированную видеосъемку с квадрокоптера охраняемой территории около Автовской ТЭЦ. На место происшествия полицию вызвали работники режимного объекта, воспользовавшиеся тревожной кнопкой, сообщили 5 марта в пресс-службе Росгвардии.
Источник: РИА "Новости"

Прибыв на место, силовики обнаружили там двоих мужчин, которые приехали к Автовской ТЭЦ на такси. Съемку они вели без соответствующего разрешения. Квадрокоптер у нарушителей изъяли, оба доставлены в отдел полиции.

Напомним, что в Петербурге продолжает действовать запрет на запуск беспилотников на территории города. При этом ограничения не распространяются на БПЛА федеральных и региональных органов власти, прочих организаций, исполняющих государственный заказ, а также действующих в интересах СМИ и киноиндустрии (при наличии подтверждающих документов). Можно использовать беспилотники в рамках спортивных мероприятий (при наличии согласования комитета по физической культуре и спорту) и в целях обеспечения функционирования объектов топливно-энергетического комплекса, для чего также нужны подтверждающие документы.

Андрей Цедрик