Умер актер из «Битвы за Москву» Валерий Юрченко

«Сегодня пришло печальное известие — на 81-м году из жизни ушел народный артист Украины Валерий Иванович Юрченко», — говорится в сообщении на сайте театра.
Уточняется, что актер скончался 19 февраля. В театре отметили, что актерская индивидуальность Юрченко была «необычайно яркой, за годы службы Мельпомене им были созданы десятки разноплановых образов классической драматургии и пьесах современных авторов». «Валерий Иванович Юрченко был гармоничен в сплаве гротеска и трагизма, лиризма и сарказма. И его работы навсегда останутся в памяти благодарных зрителей», — заключили в театре.
Валерий Юрченко родился в Приморском крае, окончил ГИТИС, служил в Петрозаводском русском театре, с 1989 года — в Севастопольском русском драматическом театра имени Луначарского, затем — в Крымском русском драмтеатре имени Горького. Снимался в фильмах «Битва за Москву», «Два товарища» и других.