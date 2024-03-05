Мужчина упал на крышу машины с высотки на Заречном бульваре

Мужчина упал с 16-этажного дома № 5 на Заречном бульваре в Нижнем Новгороде 5 марта. Данную информацию ИА «Время Н» подтвердили в правоохранительных органах.
Он упал на автомобиль, припаркованный возле подъезда. В результате падения тела у машины сильно промяло крышу, также у авто разбито стекло.
Сейчас по данному факту проводится проверка: на месте работают медики и полиция. Подробности трагического инцидента выясняются.
Ранее сообщалось, что газоэлектросварщик погиб, упав с мостового крана в Нижнем Новгороде.