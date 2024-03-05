Несколько поездов опаздывают из-за перекрытия движения на Крымском мосту

«Информация об опоздании поездов “Таврия” на 13.00 мск. Из Крыма: поезд № 068 Симферополь — Москва следует с опозданием 8 часов; поезд № 426 Симферополь — Кисловодск опаздывает на 8 часов; поезд № 174 Евпатория — Москва опаздывает на 5 часов; поезд № 092 Севастополь — Москва опаздывает на 6 часов. В Крым: поезд № 316 Адлер — Симферополь опаздывает на 6 часов; поезд № 425 Кисловодск — Симферополь опаздывает на 5 часов; поезд № 092 Москва — Севастополь опаздывает на 7 часов; поезд № 173 Москва — Евпатория опаздывает на 6 часов; поезд № 028 Москва — Симферополь опаздывает на 2 часа; поезд № 142 Пермь — Симферополь опаздывает на 1,5 часа», — говорится в сообщении.